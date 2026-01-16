إعلان

قبل انطلاقها غداً.. "تعليم القاهرة" توجه نصائح مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026

كتب- أحمد الجندي:

08:54 م 16/01/2026

أرشيفية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء وانضباط، داعية الطلاب إلى التحلي بالثقة بالنفس والابتعاد عن التوتر والقلق لضمان أداء الامتحان على الوجه الأمثل.

وحثت المديرية الطلاب على الحرص على الحصول على قدر كافٍ من النوم للحفاظ على النشاط الذهني والتركيز، والتأكد من إحضار جميع الأدوات المدرسية اللازمة قبل دخول اللجنة، مع تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تساعد على التركيز دون إجهاد.

كما أكدت على أهمية قراءة الأسئلة بعناية، والبدء بالإجابات السهلة قبل الأصعب، مع تنظيم الوقت داخل اللجنة، والالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق فقط أثناء الإجابة.

وشددت المديرية على كتابة البيانات الشخصية بدقة، واتباع تعليمات المراقبين بدقة، وعدم الالتفات لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة، مع التأكيد على عدم التسرع في تسليم ورقة الإجابة ومراجعة الإجابات جيدًا قبل التسليم.

كما أكدت المديرية على أهمية التوكل على الله عز وجل والدعاء بالتوفيق والسداد قبل بدء الامتحانات، مع التأكيد على ثقتها الكاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على اجتياز الامتحانات بنجاح، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح.

طلاب الشهادة الإعدادية تعليم القاهرة امتحانات الشهادة الإعدادية

