جامعة أسيوط تعلن جاهزيتها لانطلاق العام الجامعي الجديد

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن اكتمال استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة وخدمات طلابية متكاملة داخل الحرم الجامعي، والمدن الجامعية، والقرية الأوليمبية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الاستعدادات شملت تنفيذ أعمال صيانة وتجديد شاملة للمباني والمعامل والمدرجات، وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل، وتعزيز خدمات الإنترنت، ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة.

وفيما يتعلق بالمدن الجامعية، أشار الدكتور المنشاوي إلى الانتهاء من رفع كفاءة المباني لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة، مع إضافة طابقين جديدين بقطاع (2) يضمان 28 غرفة، بينها 14 غرفة مكيفة، بالإضافة إلى تجهيز 14 غرفة مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أوشكت أعمال تجهيز ملعب كرة القدم بمدينة الطالبات على الانتهاء، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وعلى الصعيد الأكاديمي، كشفت الجامعة عن طرح مجموعة من البرامج الدراسية غير التقليدية للعام الجديد، من أبرزها: برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، برنامج الأمن السيبراني بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحاسبات والمعلومات، برنامج الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، برنامج علوم المواد والنانو تكنولوجي بكلية العلوم، برنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، بالإضافة إلى برنامجي إعداد معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد معلمي الأنشطة المتكاملة وفق نظام منتسوري بكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج تناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه البرامج تستهدف إعداد خريجين مؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ودعم المشروعات القومية، وتعزيز رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وفي إطار دعم الأنشطة الطلابية، أعدت الجامعة خطة متكاملة للفصل الدراسي الأول، تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية وفعاليات ومسابقات متنوعة، مع تقديم الدعم للطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف طاقاتهم.

كما شهدت القرية الأوليمبية أعمال تطوير شملت الملاعب المفتوحة والإستاد الرياضي، دعمًا للعملية التعليمية لطلاب كلية علوم الرياضة، واستعدادًا لاستقبال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية مع بداية العام.

واختتم الدكتور المنشاوي بالإشارة إلى جاهزية كليات الجامعة من خلال رفع كفاءة المدرجات والمعامل، وتحديث المناهج الدراسية، والانتهاء من إعداد الجداول الدراسية والمقررات الإلكترونية، بما يضمن انطلاقة دراسية منظمة وسلسة للطلاب.