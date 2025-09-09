إعلان

وزارة التعليم تعلن إتاحة مناهج المواد الدراسية للمرحلة الثانوية- رابط

10:57 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي: هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وزارة التربية والتعليم مناهج المواد الدراسية المرحلة الثانوية
