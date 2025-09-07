كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًّا موجهًا إلى المديريات التعليمية يتضمن إدراج مادة الجدارات البيئية كمادة أساسية في خطة الدراسة الخاصة بالعام الدراسي 2025- 2026، داخل مدارس التعليم الصناعي.

خطة الدراسة للمدارس الفنية الصناعية

وقال الخطاب إنه حسب ما ورد في الخطة الأسبوعية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 الخاصة بالمدارس الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، والتي تعتمد على منهجية الجدارات المهنية، فقد تقرر إضافة مادة الجدارات البيئية لتكون ضمن المواد الرئيسية؛ حيث يدرسها طلاب الصف الأول بواقع ساعة واحدة أسبوعيًّا.

إسناد تدريس المادة لمعلمي الحاسب

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تدريس مادة الجدارات البيئية سيُسند رسميًّا إلى موجهي ومعلمي تخصص الحاسب الآلي الصناعي، بما يضمن تكامل المادة مع باقي المقررات العملية والنظرية، ويعزز من وعي الطلاب بالقضايا البيئية ضمن المنظومة التعليمية الصناعية.

