اليوم.. آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 يمثل الفرصة الأخيرة أمام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني، لتقديم طلبات التظلم على نتائجهم.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ الأحد 31 أغسطس 2025، في استقبال طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

خطوات تقديم التظلمات

حددت الوزارة آلية التقديم للتظلمات على النحو التالي:

على الطلاب سداد رسوم قدرها 300 جنيه لكل مادة يرغبون في تقديم تظلم بشأنها، وذلك عبر منافذ التحصيل المعتمدة من الوزارة، مثل البريد المصري، فوري، أو أي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بعد السداد، يتم تقديم طلبات التظلم وتحديد المواد المطلوبة ومواعيد الاطلاع على الإجابات إلكترونيًا عبر الرابط: ‏https://tazalom.emis.gov.eg

