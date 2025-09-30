إعلان

500 مدرسة يابانية.. مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جولة "مدبولي" في المنوفية

كتبت -داليا الظنيني:

10:21 م 30/09/2025

جولة "مدبولي" في المنوفية

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة المنوفية، حيث حرص رئيس الحكومة على إجراء حوارات مباشرة مع المواطنين والطلاب في الأماكن التي شملتها الزيارة.

وأشار يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، إلى أن رئيس الوزراء أجرى زيارة مفاجئة لمدرسة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعماله، وأكد أن المشهد داخل المدرسة كان إيجابيًا، حيث لوحظ حضور الطلاب بالكامل، ووجود المدرسين، فضلًا عن تسليم الكتب الدراسية. وعند سؤاله عن الحضور في أحد الفصول، أفادت المعلمة بأن الفصل يضم 43 طالبًا، ولم يتغيب سوى 3 طالبات فقط. كما تواصل مدبولي مع الطالبات، حيث عبرت إحداهن عن إشادتها بشكل الكتاب وتطوير محتوى المنهج.

وفي سياق متصل، سلط المستشار الإعلامي الضوء على النجاحات التي حققتها مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أنها حسنت حياة أهالي القرى بشكل كبير من خلال توفير الخدمات محليًا، مثل المراكز الطبية، وسيارات الإسعاف المجهزة، والمكاتب المتنقلة، مما يغني المواطنين عن الذهاب إلى مراكز المحافظة.

كما لفت إلى أن المنطقة التي زارها رئيس الوزراء تضم بالفعل 100 مدرسة يابانية، والتي تعد من المدارس الأكثر تطورًا، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 500 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية.

