حصل "مصراوي" علي مقطع فيديو يُظهر وجود بقايا أشجار بعد إزالتها داخل حوش إحدى المدارس بمدينة أكتوبر، ما يعيق حركة دخول وخروج التلاميذ.

من جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بقايا الأشجار التي ظهرت في الفيديو تم تقطيعها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن وجودها داخل المدرسة كان بشكل مؤقت لحين انصراف الطلاب، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أعمال رفع الأشجار الجافة وإزالة بقايا القش تتم حاليًا بشكل فوري، لضمان خلو المدرسة من أي مخلفات قد تعيق الحركة أو تشكل خطورة على الطلاب.

