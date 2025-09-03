غدًا الخميس.. غلق باب تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غدًا الخميس 4 سبتمبر 2025 سيكون آخر موعد لتلقي طلبات التظلم الخاصة بنتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة.

خطوات تقديم التظلمات

وحددت الوزارة آلية التقديم للتظلمات على النحو التالي:

على الطلاب سداد رسوم قدرها 300 جنيه لكل مادة يرغبون في تقديم تظلم بشأنها، وذلك عبر منافذ التحصيل المعتمدة من الوزارة، مثل البريد المصري، فوري، أو أي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بعد السداد، يتم تقديم طلبات التظلم وتحديد المواد المطلوبة ومواعيد الاطلاع على الإجابات إلكترونيًا عبر الرابط: ‏هنا

