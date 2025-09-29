أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًّا إلى المديريات التعليمية، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (169) لسنة 2025 بتعديل بعض مواد قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (139) لسنة 1981، والمتعلق بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة المعلمين وحقوقهم التأمينية عند بلوغ سن التقاعد.

وأكدت الوزارة أنه في حالة بلوغ عضو هيئة التعليم السن القانونية للمعاش خلال العام الدراسي اعتبارًا من 1 سبتمبر، يتم استمراره في العمل حتى نهاية العام في 31 أغسطس دون انقطاع، مع عدم اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمته أو إخلاء طرفه في هذا التوقيت، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.

وشددت "التعليم" على تجهيز الملفات التأمينية للمعلمين وإرسالها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المقررة، موضحةً أن ذلك لا يعني إنهاء الخدمة وإنما يهدف لاحتساب وصرف المعاش فور بلوغ السن القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من تاريخ بلوغ المعلم سن التقاعد، يتم وقف خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع استمرار صرف راتبه كاملًا دون استقطاعات، على أن يتم منع إخلاء طرف أي معلم إلا بعد صدور تعليمات صريحة من الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة بما ورد في هذا الكتاب الدوري وتعميمه، ضمانًا لحسن سير وانتظام الدراسة.

اقرأ أيضًا:

ولي أمر يعتدي على معلم في مدرسة قرية شبرا بابل.. والنقابة تتخذ إجراءات قانونية

استمرار التسجيل بكلية النانو تكنولوجي 2025 - 2026.. البرامج والمجالات المتاحة

التعليم تحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة قرية تونة الجبل بالمنيا