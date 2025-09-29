كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية ومؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك تعتبر فرصة مناسبة لتوعية الأبناء بمخاطر التعصب الكروي وتعزيز مبادئ الروح الرياضية.

وأكدت الحزاوي أن التشجيع يجب أن يكون منضبطًا دون أي تجاوزات أو سخرية أو تنمر تجاه الفريق الآخر؛ فالروح الرياضية تبدأ من البيت .

وأضافت الحزاوي أن أولياء الأمور قد يكونون دون قصد سببًا في زرع التعصب لدى أبنائهم؛ وذلك من خلال تصرفاتهم أثناء متابعة المباريات، كالصراخ أو الشتائم أو السخرية من الفريق المنافس وعدم تقبل الهزيمة.

وأوضحت الخبيرة الأسرية ومؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن الأبناء يلتقطون هذه السلوكيات؛ مما يغرس بداخلهم مشاعر عداء تجاه جماهير الفريق الآخر، ويحول متعة المشاهدة إلى حالة من الغضب والخلاف والكراهية، وهذا قد يعرضهم لمشكلات مع أصحابهم.

واختتمت الحزاوي حديثها بتأكيد أهمية أن تكون ردود أفعال الأهل، سواء عند الفوز أو الخسارة، متزنة وعقلانية؛ لأن ذلك ينعكس إيجابيًّا على وعي الأبناء ويعزز لديهم ثقافة الاحترام وتقبل الآخر وتقبل الخسارة.

