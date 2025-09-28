وزير التعليم يُفاجئ مدارس الغربية بزيارة لمتابعة الدراسة وتسليم الكتب

المنوفية ترصد غياب الطلاب إلكترونيًا مع ثاني أيام الدراسة (صور)

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته التفقدية اليوم بإجراء جولة مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية بمختلف مدارس الجمهورية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وحضور الطلاب وتسليم الكتب الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مدرسة السنطة الإعدادية

استهل الوزير، جولته بتفقد مدرسة السنطة الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم 547 طالبة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب الكثافات الطلابية وحضور الطالبات، كما تابع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات أحد فصول الصف الثاني الإعدادي، حيث دار حوار مع الطالبات حول استفادتهن من المدرسة.

كما تطرق الحوار لدراسة مادة التربية الدينية، حيث أكد الوزير، أهمية دراسة مادة التربية الدينية باعتبارها من أهم المواد الدراسية التي تغرس القيم والأخلاق لدى الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطالبات، مثمنًا جهود مديرة المدرسة والمعلمين، ومؤكدًا أن ما يبذلونه من عطاء يُعد ركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية.

متابعة الكثافات الطلابية

ثم توجه الوزير إلى مدرسة عمار بن ياسر الرسمية لغات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم 1200 طالب وطالبة، حيث حرص الوزير خلال الجولة على متابعة الكثافات الطلابية ونسب الحضور، والالتزام بتسليم الكتب الدراسية للطلاب، وأعمال الصيانة التي تمت بالمدرسة.

وشملت الجولة، كذلك، زيارة الوزير لمدرسة السنطة الثانوية المشتركة التي تضم 1841 طالبًا وطالبة، حيث تابع الوزير تدريبًا مسرحيًا لطالبتين تناول شرحا لنظام شهادة البكالوريا ومميزاته، واستمع الوزير إلى آراء عدد من الطالبات حول نظام شهادة البكالوريا.

منصة "كيريو" اليابانية

كما تناول الوزير، خلال النقاش، مع الطالبات، مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن دراسة هذه المادة سيتم عبر منصة "كيريو" اليابانية وسيحصل الطلاب على اسم المستخدم ورقم سري لتمكينهم من الدخول على المنصة، مشيرًا إلى أن دراسة هذه المادة تؤهلهم للحصول على شهادة دولية في البرمجة عقب الانتهاء من الاختبار.

الحفاظ على نظافة الفصول

في ختام جولته بالمدرسة، وجّه الوزير، بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول والدهانات التي تمت في إطار أعمال الصيانة، مشددًا على ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب.

كما تضمنت جولة الوزير، مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم 1699 طالبة.

وخلال الزيارة، دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من الطالبات حول المناهج ونظام الامتحانات في نظام شهادة البكالوريا المصرية، حيث أبدين تفاعلًا إيجابيًا وطرحْن رؤى طموحة لمستقبلهن التعليمي والمهني.

وتحدث الوزير مع الطالبات عن أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة، وأن التأقلم معها واكتساب مهاراتها بات أمرًا ضروريًا لمستقبل أفضل، وهو ما انعكس على حرص وزارة التربية والتعليم على التعاون مع اليابان لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وفي إطار جولته بالمدرسة، حرص الوزير على لقاء عدد من المعلمين والمعلمات، حيث دار حوار مفتوح حول نظام شهادة البكالوريا، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الجلاء الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم 938 طالبًا.

الالتزام باجراء التقييمات الأسبوعية

خلال الجولة، اطلع الوزير، على نسب الكثافة الطلابية والحضور، ووجّه بضرورة الالتزام باجراء التقييمات الأسبوعية في موعدها.

شهادة البكالوريا والثانوية العامة

دار حوار مفتوح مع الطلاب حول اختيارهم بين نظام شهادة البكالوريا والثانوية العامة، حيث طرح الطلاب في هذا الإطار عددا من الأسئلة تناول الوزير إجابتها بشرح مفصل حول الفروق بين النظامين وما يتميز به نظام شهادة البكالوريا من توفير عدد مواد دراسية أقل وفرص امتحانية متعددة.

وأكد الوزير، أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية وما توفره للطلاب من مهارات تتيح لهم فرص عمل متنوعة في المستقبل.

واختتم الوزير جولاته بزيارة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم 2300 طالب وطالبة.

وخلال تفقده للفصول الدراسية، تابع الوزير نسب الكثافات الطلابية، واستلام الطلاب للكتب الدراسية، ووجّه بضرورة الاهتمام بالمستوى العلمي للطلاب.

وفي ختام جولته التفقدية بمحافظة الغربية، أكد الوزير، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم لمديري المدارس والمعلمين لتعزيز العملية التعليمية بالمحافظة.

