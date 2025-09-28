عاجل.. وزير التعليم يتفقد مدارس الغربية لمتابعة انتظام الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الغربية، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة عددًا من المدارس التابعة لإدارة سنطة التعليمية، وكذلك إدارة شرق طنطا التعليمية.

الجدير بالذكر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية شددت فيه على ضرورة الالتزام بعزف السلام الوطني في طابور الصباح بجميع المدارس، مع متابعة دقيقة من موجهي التربية الموسيقية.

تدريب الطلاب على عزف النشيد الوطني

أكدت الوزارة على أهمية تكليف موجه عام التربية الموسيقية أو من ينوب عنه بمتابعة تطبيق التعليمات الخاصة بتدريب مجموعة من الطلاب على عزف الخط الأساسي للسلام الوطني وفقًا للنوت الموسيقية المعتمدة التي تم إرسالها من مكتب مستشار التربية الموسيقية.

