أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم سلسلة من اللقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف استعراض ملامح العام الدراسي الجديد وإطلاع الكوادر التعليمية على أبرز المستجدات.

جدول اللقاءات

وفقًا للخطاب الرسمي المرسل إلى المديريات التعليمية، سيتم عقد اللقاءات على النحو التالي:

الخميس 25 سبتمبر الساعة 10 صباحًا: موجهو عموم الحاسب الآلي بالمديريات، والموجهون الأوائل للحاسب بالإدارات التعليمية، إضافة إلى معلمي الصف الأول الثانوي لمادة الحاسب الآلي.

الثلاثاء 30 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا: موجهو عموم والموجهون الأوائل لمواد (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – واللغات الأخرى).

الأربعاء 1 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا: مديرو المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المديريات التعليمية والإدارات بتوفير قاعات الفيديو كونفرانس المجهزة لضمان مشاركة جميع المستهدفين وفق الجدول المحدد، بما يساهم في انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد.

