"التعليم" تمد فترة السماح لاختيار نظام الدراسة لطلاب أولى ثانوي -مستند

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة السماح للطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بمرحلة التعليم الثانوي العام، لاختيار نظام الدراسة أو تعديل رغباتهم، حتى يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وحرصًا على انتظام العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن أمام الطلاب خيارين للالتحاق بأحد النظامين: نظام البكالوريا أو نظام الثانوي العام، على أن يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء الطلاب الملتحقين بكل نظام متضمنة (الاسم – المدرسة – الإدارة – المديرية – الرقم القومي)، وإرسالها معتمدة إلى الإدارة المركزية لشؤون المديريات بديوان عام الوزارة تمهيدًا للعرض على الوزير.

وأضافت أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام المنازل بالصف الأول الثانوي، يُسمح لهم أيضًا باختيار أحد النظامين (البكالوريا أو الثانوي العام) عند التقدم، على أن تُرفق استمارة الرغبات ضمن مستندات الالتحاق.



اقرأ أيضا:

صور- مصر وتركيا تنفذان التدريب البحري المشترك "بحر الصداقة – 2025"

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل العلماء عالميًا

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد