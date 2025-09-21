"التعليم" تطلق "النوادي الخضراء" في 54 مدرسة لتعزيز الوعي البيئي

"تعليم الجيزة" تستقبل طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد بأجواء من

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق برنامج "النوادي الخضراء" بمدارس التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

وبحسب بيان، في هذا الإطار، نظّمت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA)، بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل (EPP) الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، معسكرًا تدريبيًا لمعلمي التعليم الفني، لتعريفهم ببرنامج النوادي الخضراء، بالتعاون مع مؤسسة "جرينتش".

وخلال المعسكر، اطّلع المعلمون المشاركون على دليل الأنشطة التعليمية وأساليب التيسير، وشاركوا في مناقشات وأنشطة تفاعلية تناولت قضايا البيئة، والطاقة، والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، بما يُمكّنهم من قيادة تجربة تعليمية بيئية داخل مدارسهم.

وقال الدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA)، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستدامة والوعي البيئي داخل مدارس التعليم الفني، وتمكين الطلاب من ربط مفاهيم البيئة بحياتهم اليومية.

وأضاف أن البرنامج سيتم تطبيقه خلال العام الدراسي 2025/2026 في 54 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، ليستفيد منه أكثر من 1000 طالب وطالبة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة نوعية لدعم دور التعليم الفني في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأشار بهجات إلى أن البرنامج يسعى إلى: رفع المعرفة والوعي البيئي لدى الطلاب وربط التعليم بالمشاركة المجتمعية الفعّالة وإطلاق مبادرات طلابية تعزز مفهوم الاستدامة داخل المدارس والمجتمع وووجّه الشكر لمؤسسة "جرينتش" على دورها المتميز في تنفيذ المعسكر التدريبي.

يُذكر أن مؤسسة "جرينتش" (Greenish)، منظمة بيئية مصرية غير ربحية، تعمل على رفع الوعي البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر عبر الفن، والتعليم التفاعلي، وحملات التوعية، ودعم المجتمعات المتضررة من تغير المناخ، وتشمل أنشطتها برنامج النوادي الخضراء في المدارس، والمبادرات الشبابية لرواد المناخ، بالشراكة مع مؤسسات حكومية ومنظمات دولية مثل GIZ.

