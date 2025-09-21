

كتب- أحمد الجندي:

أجري محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، جولة ميدانية بعدد من مدارس محافظة القليوبية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

جدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام جميع الطلاب في مدارسهم على مدار الأسبوع الجاري، بحيث يلتزم كل صف بدخوله وفق جدول محدد، مع الحرص على دخول جميع الطلاب إلى فصولهم بنهاية الأسبوع، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منظم ومنضبط.

وأشارت الوزارة إلى أهمية متابعة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، فضلاً عن متابعة حضور الطلاب والتأكد من تطبيق نظام الغياب على الجميع. كما شددت على ضبط الكثافة الطلابية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 50 طالباً، لضمان تقديم تعليم فعال وملائم لكل الطلاب.