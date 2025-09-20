مدبولي: مصانع جديدة بـ"اقتصادية قناة السويس" لجذب الاستثمارات

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بذلت جهودًا هائلة لإنشاء المصانع في منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن هذه الأراضي كانت في السابق مغمورة بالمياه المالحة بعمق يصل إلى 3 أمتار، قبل أن يتم تأهيلها وتحويلها إلى مساحات صالحة للاستثمار.

وأشار مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة، إلى أن هذه الجهود أثمرت عن جذب استثمارات أجنبية بمئات الملايين من الدولارات، ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للشباب وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توافر منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات، تقوم على توفير أراضٍ صناعية مجهزة ببنية تحتية متطورة، وآليات مرنة لإصدار التراخيص، إلى جانب توافر كوادر بشرية مدربة وكفؤة، معتبرًا أن هذه العوامل تمثل الركائز الأساسية لنجاح أي مشروع استثماري.

اقرأ أيضاً:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف