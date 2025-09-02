رابط نتيجة الدبلومات الفنية "الدور الثاني" 2025 برقم الجلوس

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمةَ الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الدبلومات الفنية "الدور الثاني" 2025، برقم الجلوس فقط، عبر بوابة التعليم الفني الرسمية من خلال الرابط التالي: هنا

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه آلاف الطلاب وأولياء الأمور البحثَ عبر محرك "جوجل" عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025، عقب اعتماد نتيجة امتحانات العام الدراسي 2024- 2025 رسميًّا.

اعتماد رسمي من وزارة التعليم

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجةَ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية؛ لتصبح متاحة أمام جميع الطلاب بمختلف التخصصات، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية.

