كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين شاركوا في وضع المناهج الحديثة، وتلقوا تدريبات متقدمة لضمان توافقها مع المرحلة العمرية ومستوى الطلاب.

وأضاف الوزير، خلال لقائه محرري التعليم بالصحف والمواقع، أن تطوير المناهج تم بمشاركة المعلمين وأساتذة الجامعات، موضحًا أن هذه المناهج تقدم مستوى تعليميًا متقدمًا يلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب بشكل متكامل.

