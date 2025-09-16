إعلان

عبد اللطيف: المعلمون شاركوا في وضع المناهج الجديدة وتلقوا تدريبًا متقدمًا

05:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين شاركوا في وضع المناهج الحديثة، وتلقوا تدريبات متقدمة لضمان توافقها مع المرحلة العمرية ومستوى الطلاب.

وأضاف الوزير، خلال لقائه محرري التعليم بالصحف والمواقع، أن تطوير المناهج تم بمشاركة المعلمين وأساتذة الجامعات، موضحًا أن هذه المناهج تقدم مستوى تعليميًا متقدمًا يلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب بشكل متكامل.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف المعلمون المناهج الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026