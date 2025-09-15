تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال 2026
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للمقبولين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/2026.
وأوضحت المديرية أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا
وأكدت المديرية حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية وتيسير الإجراءات لأولياء الأمور، متمنية التوفيق لجميع الطلاب المقبولين.
