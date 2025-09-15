إعلان

تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال 2026

11:35 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رياض الأطفال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للمقبولين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأوضحت المديرية أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا

وأكدت المديرية حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية وتيسير الإجراءات لأولياء الأمور، متمنية التوفيق لجميع الطلاب المقبولين.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لاعتماد الاستقالات العمالية.. تفاصيل

التنظيم والإدارة يعلن مسابقة للتعاقد مع 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياض الأطفال التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026