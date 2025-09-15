كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم بمدرسة الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ضمن خطتها للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تربط التعليم الفني بسوق العمل.

سنوات الدراسة والتخصصات

وأوضحت الوزارة، أن الدراسة تستمر في المدرسة لمدة 3 سنوات، وتتخصص في مجال فني شبكات توزيع الكهرباء، حيث يعتمد المنهج الدراسي على مزيج من العلوم الأساسية والثقافية إلى جانب العلوم الفنية النظرية والعملية المرتبطة بالتخصص، بالإضافة إلى التدريب الميداني.

شروط القبول

التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بمجموع لا يقل عن 200 درجة.

ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2025.

التقديم متاح للبنين والبنات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

الشركاء الصناعيون

تقام المدرسة بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا، بما يضمن ربط الدراسة بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل.

مميزات المدرسة

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

فرص توظيف محتملة لدى الشركة الشريكة والشركات التابعة والمتخصصة في القطاع.

توفير المستلزمات المدرسية والزي المدرسي للطلاب.

تنفيذ تدريب ميداني أثناء فترة الدراسة داخل مصانع وشركات الشريك الصناعي.

صرف مكافآت مالية خلال فترة التدريب الميداني.

