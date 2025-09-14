بـ7 آلاف فصل جديد.. التعليم تعلن انتهاء استعدادات العام الدراسي الجديد

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الوزارة بشكل كامل من جميع أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى اكتمال التجهيزات الأساسية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز": "عقدنا أكثر من 8000 اجتماع مع مديري المدارس لمتابعة الاستعدادات عن كثب"، موضحًا أن الأعمال شملت الدهانات والتشجير وتوفير الديسكات، بالإضافة إلى سحب الكتب من المخازن وتسليمها للمدارس لضمان توزيعها على الطلاب desde اليوم الأول للدراسة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة حققت قفزة كبيرة في خفض الكثافات الطلابية، مبينًا أنها استغلت الفراغات داخل المدارس وأعادت توزيع الطلاب بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا، مؤكدًا معالجة مشكلة التكدسات في 22 مدرسة كانت تعاني من كثافات مرتفعة بشكل خاص.

وأعلن زلطة عن الانتهاء من إنشاء 7000 فصل جديد خلال العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن هذه الفصول ستستوعب حوالي 280 ألف طالب، مضيفًا أن العمل جاري حاليًا على إنشاء 20 ألف فصل إضافي من المقرر تسليمهم في العام المالي المقبل لخدمة جميع المراحل الدراسية.

ونفى متحدث التعليم ما تردد حول إجبارية دخول امتحانات الصفين الثاني والثالث الثانوي بنظام البكالوريا، موضحًا أن الامتحان الأول يعد شرطًا أساسيًا لخوض محاولة التحسين برسوم قدرها 200 جنيه، وليس إجباريًا على جميع الطلاب.