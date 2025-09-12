التعليم تعلن مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة "لغات"

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (التجريبية)، بجميع الصفوف الدراسية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي.

مصروفات شاملة لجميع الصفوف الدراسية

أكدت الوزارة أن المصروفات شاملة لجميع الخدمات التعليمية والمقررات الدراسية الخاصة بالطلاب في المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات (التجريبية)، وذلك لضمان توفير تعليم متكامل ومواكب لمستوى التطوير في هذه المدارس.

إمكانية تقسيط المصروفات على 4 دفعات

أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور خيار سداد مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على أربع دفعات متساوية، لتسهيل الالتزام المالي وتخفيف العبء على الأسر.

