إعلان

التعليم تعلن مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة "لغات"

02:33 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (التجريبية)، بجميع الصفوف الدراسية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي.

مصروفات شاملة لجميع الصفوف الدراسية

أكدت الوزارة أن المصروفات شاملة لجميع الخدمات التعليمية والمقررات الدراسية الخاصة بالطلاب في المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات (التجريبية)، وذلك لضمان توفير تعليم متكامل ومواكب لمستوى التطوير في هذه المدارس.

إمكانية تقسيط المصروفات على 4 دفعات

أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور خيار سداد مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على أربع دفعات متساوية، لتسهيل الالتزام المالي وتخفيف العبء على الأسر.

اقرأ أيضاً:

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس 5 أيام المقبلة

اليوم.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تبدأ من 18 ألف.. أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إمكانية تقسيط المصروفات وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الرسمية مصروفات المدارس المتميزة لغات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026