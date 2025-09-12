التعليم تشدد على تحصيل المصروفات إلكترونيًا بهذه المدارس

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم (224) الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025، والمتعلق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وأكدت الوزارة في خطابها على ضرورة تحصيل كافة المصروفات الدراسية، بما في ذلك الرسوم المدرسية، وثمن الكتب، ومقابل الانتفاع، وكافة المستحقات المالية الأخرى، من خلال منافذ التحصيل الرسمية المعتمدة من الوزارة، وهي: هيئة البريد المصري، ومنافذ فوري، ومنافذ إي فاينانس، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة للمدفوعات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة التنبيه لجميع المدارس الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة للغات، بعدم قبول أي مدفوعات نقدية خارج هذه الوسائل الإلكترونية، حرصًا على توحيد آلية تحصيل المصروفات وضمان الشفافية والمصداقية في التعامل المالي مع أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة على أن هذا الإجراء يعتبر هامًا وعاجلًا ويجب العمل به تحت رعاية ومتابعة شخصية من قيادات المديريات التعليمية لضمان الالتزام الكامل بالقرار الوزاري.

