نتائج القبول بالمدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة

04:21 م الخميس 11 سبتمبر 2025

المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسماء الطلاب الذين تم قبولهم للدراسة بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة.

قائمة الطلاب المقبولين

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالمدرسة بلغ 60 طالبًا، بعد اجتيازهم اختبارات القبول والمراحل التأهيلية اللازمة.

المحافظات المشاركة في القبول

توزّع الطلاب المقبولون على عدة محافظات شملت: الغربية، المنوفية، القاهرة، بني سويف، البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، مطروح، القليوبية.

الضبعة

نتائج القبول لمدرسة الفنية لطاقة النووية بالضبعة
