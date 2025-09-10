التعليم تُلزم المدارس بتسليم الكتب للطلاب في أول أيام الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن آلية توزيع الكتب المدرسية على الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2025/2026.

الانتهاء من التوزيع قبل بدء الدراسة

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة استكمال عملية تسليم الكتب للمدارس قبل انطلاق العام الدراسي، بحيث تكون جميع الكتب متوفرة لدى الطلاب منذ اليوم الأول لبدء الدراسة.

حظر وضع قيود على استلام الكتب

وشددت الوزارة على أن توزيع الكتب لا يجوز ربطه بأي شروط أو إجراءات إضافية، حرصًا على ضمان وصولها إلى الطلاب في التوقيت المحدد دون تأخير أو معوقات.

