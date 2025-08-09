كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر إجراؤها بداية من اليوم السبت 9 أغسطس وحتى الأربعاء 13 أغسطس 2025.

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في اليوم الأول، السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب.

أعداد الطلاب واللجان

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 48,332 طالبًا وطالبة، بواقع 28,332 طالبًا و20,000 طالبة، موزعين على 154 لجنة تغطي الإدارات التعليمية الـ35 بالقاهرة.

غرف عمليات ومتابعة لحظية

وأكدت سماح ابراهيم، مدير المديرية أن المديرية شكلت غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مع تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة اللجان ميدانيًا والعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ فورًا.

تعليمات صارمة للجان

وشددت "إبراهيم" على ضرورة التزام رؤساء اللجان بالانضباط وحسن التعامل مع الطلاب، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكدت على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة من قبل الطلاب أو المعلمين داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

