العد التنازلي لنتيجة الثانوية العامة 2025 الدور الثاني -تفاصيل

ارتفعت معدلات البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور الثاني؛ حيث أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد للكشف عنها رسميًّا عقب اعتمادها من الوزير محمد عبد اللطيف.

إتاحة النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فور اعتمادها، لتشمل طلاب النظام القديم والحديث، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين.

نتيجة مجانية لجميع الطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 سيكون بشكل مجاني تمامًا عبر موقعها الإلكتروني، ولن يُطلب من الطلاب أو أولياء الأمور دفع أي رسوم للحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ محدد لإعلان النتيجة، لكن وفق مصادر بالوزارة ، فإن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 أصبح قريبًا، ومن المنتظر اعتمادها وإتاحتها إلكترونيًّا خلال وقت قصير.

