كتب- أحمد الجندي:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، لقاءً توعويًا موسعًا تحت عنوان: "شرح نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة"، وذلك بمجمع مدارس الملك فهد بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بضرورة نشر الوعي التعليمي وتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية تتماشى مع رؤية مصر 2030.

الطالب وولي الأمر أصحاب القرار

واستهلت الدكتورة همت أبو كيلة اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن هذه اللقاءات ستعمم على جميع الإدارات التعليمية بالقاهرة لتحقيق أقصى درجات الشفافية في توضيح الأنظمة التعليمية.

وأوضحت أن الطالب وولي الأمر هما أصحاب القرار في اختيار النظام المناسب، سواء البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة، مؤكدة أنه لا يوجد أي إلزام من الوزارة أو المديرية.

شرح الفروق بين النظامين

تضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا للفروق بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة التقليدي، مع شرح شامل للمسارات والتخصصات داخل البكالوريا، وكذلك الشعب المتاحة في الثانوية العامة، وذلك بهدف تسهيل الاختيار أمام الطلاب وأسرهم.

آراء القيادات التعليمية

أكد أحمد شعبان، وكيل المديرية، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار دعم الطلاب وأولياء الأمور لاتخاذ قرارات تتوافق مع قدراتهم وميولهم الدراسية، بما يتيح لهم رسم مسار تعليمي أكثر وضوحًا.

فيما أشارت الدكتورة وفاء رضا، وكيل المديرية، إلى أن هذه الفاعليات تعد خطوة محورية في مسيرة تطوير التعليم، إذ تمنح جميع الطلاب فرصًا تعليمية متوازنة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.

وشدد الدكتور إسماعيل السنوسي على أهمية تلك اللقاءات لضمان عدالة الاختيار بين الأنظمة التعليمية، وتقديم مستوى تعليمي يتناسب مع طموحات الطلاب وأسرهم.

