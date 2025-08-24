الموعد الرسمي لنتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025- تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025، مشيرةً إلى أن العمل جار داخل الكنترولات؛ لاستكمال مراحل التصحيح ورصد الدرجات بدقة قبل اعتماد النتيجة.

يأتي هذا بينما يواصل طلاب الثانوية العامة، الدور الثاني 2025، وأولياء أمورهم، عمليات البحث عن موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025، بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للنظام الجديد.

الموعد الرسمي للنتيجة

وأوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة أن موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 سيكون عقب الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن يتم الإعلان الرسمي من خلال بيان يصدر عن الوزارة بمجرد اعتماد النتائج بشكل نهائي.

