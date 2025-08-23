كتب- أحمد الجندي:

بدأ صباح اليوم امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة للدور الثاني، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة ٩ صباحًا ويستمر حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

واوضحت الوزارة، أن اللجان الامتحانية علي استعداد كامل لاستقبال الطلاب، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وهادئ.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي عقبات، مع متابعة دقيقة لضمان الانضباط والالتزام باللوائح التعليمية.

