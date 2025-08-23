إعلان

انطلاق امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم في آخر أيام الدور الثاني

09:00 ص السبت 23 أغسطس 2025

أرشيفية

background

كتب- أحمد الجندي:

بدأ صباح اليوم امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة للدور الثاني، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة ٩ صباحًا ويستمر حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

واوضحت الوزارة، أن اللجان الامتحانية علي استعداد كامل لاستقبال الطلاب، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وهادئ.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي عقبات، مع متابعة دقيقة لضمان الانضباط والالتزام باللوائح التعليمية.

امتحان الأحياء امتحانات الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة
