التعليم تحسم الجدل: لا صحة لتخصيص مدارس للبكالوريا والثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له، حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص مدارس لتطبيق نظام البكالوريا المصرية وأخرى لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وأكد زلطة أن ما يثار في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن هذا الأمر غير قانوني، ولا توجد أي قرارات أو توجهات صادرة من الوزارة بخصوصه.

يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شارك اليوم في ورشة عمل موسعة مع شركة "سبريكس" اليابانية حول إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وذلك بحضور تسوني ايشي رئيس الشركة، ومجموعة العمل المسؤولة عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بمدينة طوكيو عاصمة دولة اليايان.

وقد تناولت ورشة العمل بحث سبل التعاون مع المدارس المصرية اليابانية، حيث تمت مناقشة تدريس مادة البرمجة العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تفعيل أنشطة رياضيات خاصة ضمن الأنشطة اليابانية بالمدارس، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في مادة الرياضيات ومعالجة جوانب الضعف، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه البرامج ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

اقرأ أيضاً:

التعليم تحسم الجدل: البكالوريا المصرية معترف بها دوليًا ولا إلغاء للثانوية العامة

تفاصيل الدراسة ببرنامج معلم اللغة الإنجليزية بتربية حلوان بتنسيق الجامعات 2025