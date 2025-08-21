إعلان

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

05:00 ص الخميس 21 أغسطس 2025

كتب- أحمد الجندي:

يخوض طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، امتحاناتهم في مواد مختلفة بحسب الشعب التعليمية، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، بينما يتوجه طلاب الشعبة الأدبية إلى لجانهم لخوض امتحان مادة الجغرافيا.

في هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مع الحرص على تهيئة الطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

