بدء امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

بدأ الآن امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2025، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يُعقد وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، مع التواصل المستمر مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لضمان انتظام سير اللجان وعدم حدوث أي معوقات.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتأمين اللجان ومنع أي محاولات غش، إلى جانب توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحان في بيئة مناسبة.