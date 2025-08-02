الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الملامح الكاملة للخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، مؤكدًا أنه سيبدأ يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، ويستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026، بإجمالي 36 أسبوعًا دراسيًا.

أشار الوزير إلى أن الفصل الدراسي الأول سينطلق يوم 20 سبتمبر 2025، ويستمر حتى يوم 22 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل في هذا الفصل اعتبارًا من يوم السبت 10 يناير 2026، وذلك مع الالتزام بتوزيع المناهج بشكل متوازن على مدة الدراسة.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني وتوزيع الامتحانات

وأوضح "عبد اللطيف" أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، ويُختتم يوم الخميس 11 يونيو 2026، وستُجرى امتحانات صفوف النقل في الفصل الثاني بدءًا من السبت 16 مايو 2026، مع تخصيص الأسبوع الأخير من كل فصل للمراجعة.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد وزير التربية والتعليم على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستُعقد بداية من السبت 17 يناير 2026، في حين ستكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا الصف يوم السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام الدراسي

أضاف الوزير أن إجازة نصف العام ستستمر لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 24 يناير 2026، وتنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه الفترة في الراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعيلم إلى أن الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية سيبدأ الأحد 31 مايو 2026، بينما ستكون انطلاقة امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 20 يونيو 2026.

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