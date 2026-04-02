محافظ الغربية يقرر تعطيل الدراسة الخميس لسوء الأحوال الجوية

كتب : علي عبد المنعم

12:09 ص 02/04/2026

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي

قرر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، بعد تعرض جميع مراكز ومدن المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق، مع الدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ للعمل على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي تداعيات للطقس، مع متابعة كسح ورفع مياه الأمطار والمخلفات، وفتح مسارات التصريف لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن قررت تعطيل الدراسة الخميس 2 أبريل 2026 ضمت 7 محافظات الوادي الجديد وكفر الشيخ ومطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق