قرر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، بعد تعرض جميع مراكز ومدن المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق، مع الدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ للعمل على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي تداعيات للطقس، مع متابعة كسح ورفع مياه الأمطار والمخلفات، وفتح مسارات التصريف لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن قررت تعطيل الدراسة الخميس 2 أبريل 2026 ضمت 7 محافظات الوادي الجديد وكفر الشيخ ومطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية.