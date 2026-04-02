قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تعطيل الدراسة غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة الطلاب.

تشهد مختلف مدن وقرى المحافظة حالة من عدم الاستقرار في الطقس، تزامناً مع سقوط أمطار، ما دفع إلى اتخاذ قرار تعطيل الدراسة كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطلاب.

أكد محافظ المنوفية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق الحيوية، مع الدفع بالمعدات وفرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات الطقس.

شفط المياه ومتابعة ميدانية

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار ورفعها أولاً بأول، بما يضمن تيسير الحركة المرورية، مع متابعة ميدانية مستمرة والتدخل السريع لمواجهة أي طارئ.

غرفة عمليات على مدار الساعة

تتابع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.