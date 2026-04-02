تعطيل الدراسة الخميس بجميع مدارس المنوفية بسبب الطقس

كتب : أحمد الباهي

12:13 ص 02/04/2026

اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية

قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تعطيل الدراسة غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة الطلاب.

تشهد مختلف مدن وقرى المحافظة حالة من عدم الاستقرار في الطقس، تزامناً مع سقوط أمطار، ما دفع إلى اتخاذ قرار تعطيل الدراسة كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطلاب.

أكد محافظ المنوفية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمرافق الحيوية، مع الدفع بالمعدات وفرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات الطقس.

شفط المياه ومتابعة ميدانية

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار ورفعها أولاً بأول، بما يضمن تيسير الحركة المرورية، مع متابعة ميدانية مستمرة والتدخل السريع لمواجهة أي طارئ.

غرفة عمليات على مدار الساعة

تتابع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية تعطيل الدراسة سوء الأحوال الجوية الطقس المدارس

أحدث الموضوعات

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك
أخبار مصر

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
حوادث وقضايا

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق