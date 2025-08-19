"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية

كتب ـ أحمد الجندي:

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها الكامل على تطبيق صحيح القانون، والالتزام التام بتنفيذ مواد القانون والقرارات الوزارية التي تنظم سير العمل في المنظومة التعليمية.

وكشفت المديرية، في بيان، أن هناك العديد من الشائعات التي أُثيرت مؤخرًا حول تطبيق منظومة البكالوريا المصرية، ومن أبرز هذه الشائعات أن البكالوريا المصرية نظام تعليمي غير مجاني ويُكلِّف ولي الأمر مبالغ مالية إضافية.

وأوضحت المديرية أن تلك شائعة مغرضة، مؤكدة أن تعديلات قانون التعليم الصادرة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها عقب موافقة مجلس النواب، تنص على أن البكالوريا نظام تعليمي مجاني مثل نظام الثانوية العامة.

كما رصدت المديرية شائعة أخرى حول البكالوريا المصرية، مفادها أنها شهادة غير معتمدة، وهو كلام عارٍ تمامًا من الصحة؛ إذ إن نظام البكالوريا يمنح الطالب شهادة معتمدة رسميًا تؤهله للالتحاق بالجامعات، مثلما يحدث مع الطالب الحاصل على الثانوية العامة.

ومن الشائعات المتداولة كذلك أن الطالب الحاصل على البكالوريا لا يمكنه التقدّم لأكاديمية الشرطة أو الكليات العسكرية، وهي شائعة مغرضة وغير صحيحة.

ورصدت المديرية أيضًا شائعة أخرى يروّجها البعض مفادها أن شهادة البكالوريا معدّة خصيصًا من أجل إلحاق الحاصلين عليها بالجامعات الخاصة والأهلية، وهي شائعة مغرضة وغير صحيحة أيضًا، حيث إن قواعد القبول بالجامعات المصرية ـ سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية ـ ينظمها المجلس الأعلى للجامعات ويحددها مكتب تنسيق الجامعات. وقد أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي من قبل الكليات والمعاهد التي تؤهل لها مسارات البكالوريا. ويؤكد ذلك أن الطالب الحاصل على شهادة البكالوريا يتمتع بحقوقه الكاملة في الالتحاق بالجامعة التي يرغب بها وفقًا لما يعلنه مكتب التنسيق في عام الحصول على الشهادة.

من جهته، شدد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أن القانون يكفل للطالب حرية اختيار النظام الذي يريده في المرحلة الثانوية.

وأشار عطية إلى أن المديرية ملتزمة بتطبيق صحيح القانون، ونشر ثقافة الوعي حول منظومة البكالوريا ودحض الشائعات، ليُدرك كل طالب وولي أمر الصورة الصحيحة.

كما أصدر مدير المديرية تعليماته لمجلس الأمناء بالمديرية ومجالس الأمناء بالإدارات والمدارس بضرورة نشر ثقافة الوعي، وشرح منظومة البكالوريا، والرد على الاستفسارات، دون إجبار أحد على اختيار بعينه.

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة على أن المعركة الحالية هي "معركة وعي"، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته في نشر الوعي ومواجهة الشائعات المغرضة.