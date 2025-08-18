كتب- أحمد الجندي:

يواصل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث يخوضون اليوم الاثنين 18 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مع الحرص على تهيئة الطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

