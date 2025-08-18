إعلان

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

06:00 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان الل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

يواصل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث يخوضون اليوم الاثنين 18 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مع الحرص على تهيئة الطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية دور ثان

الأسنان بـ110 آلاف.. مصروفات جامعة الصالحية الجديدة 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026