بدء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

انطلق صباح اليوم امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني، حيث بدأت اللجنة في تمام الساعة 11:30 صباحًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا.

وكان الطلاب قد أنهوا في وقت سابق من اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والذي انطلق في التاسعة صباحًا واستمر حتى الحادية عشرة، داخل اللجان المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء.

