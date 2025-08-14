كواليس لحظة مؤثرة.. ابنة "منسي" تُفاجأ بصورته في منهجها الجديد

كتب- محمد سامي:

عاشت عاليا المنسي، الطالبة بالصف الأول الإعدادي، لحظة استثنائية ومؤثرة عندما فتحت كتاب اللغة العربية للعام الدراسي الجديد، لتجد صورة والدها البطل الشهيد أحمد منسي تزين إحدى صفحاته.

فاضت عيناها بالدموع، لكن مشاعرها كانت خليطًا بين الفخر والاعتزاز بتضحياته، والحزن العميق لغيابه عن هذه اللحظة.

تقول عاليا: "كان إحساسي مزيجًا من الفخر بما قدمه والدي للوطن، والحزن لأنه لم يكن معنا ليشهد هذا التكريم، ورؤية اسمه أعادت إلى ذاكرتي بطولاته وشجاعته في معركة البرث".

ويأتي إدراج اسم وصورة الشهيد أحمد منسي في المنهج المطور للغة العربية للصف الأول الإعدادي تكريمًا لعطائه وتخليدًا لذكراه، بما يعزز قيم البطولة والانتماء في نفوس الطلاب.

منار سليم، زوجة الشهيد، عبّرت عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أنه رغم رمزية ذكر اسم أحمد، إلا أن بطولات جميع الشهداء من الجنود وضباط الصف والضباط لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة.

وقالت منار سليم، في تصريحات خاصة إلى مصراوي: "تضحيات أبطال الجيش المصري أكبر من أن تحتويها أي مناهج تعليمية في العالم، وأتمنى أن يتم ذكر جميع الشهداء".

وأوضحت أن العديد من أصدقاء الشهيد من الضباط العاملين شعروا بالفخر والسعادة عند علمهم بذكر اسمه في المنهج، معتبرين أن هذه الخطوة تؤكد أن العطاء في الجيش المصري مستمر، وأن جميع أفراده جسد واحد ينبض بروح التضحية والفداء.

وأضافت "منار": "عندما سمعت الخبر، غمرتني سعادة لا توصف، وانهمرت دموعي من الفرح والفخر معًا، فقد شعرت أن بطولات أحمد عادت للحياة أمام أعين الجميع"، مشيرة إلى أن اختيار اسمه جاء في سياق الحديث عن معركة البرث، لكنها تأمل أن تتسع المناهج مستقبلًا لذكر كل الشهداء، ليظل إرثهم البطولي حاضرًا للأجيال القادمة.

