أحمد المنسي في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، درسًا كاملًا يتناول سيرة البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، تخليدًا لذكراه ودوره البطولي في الدفاع عن الوطن.

من هو أحمد المنسي؟

البطل أحمد صابر محمد علي المنسي، ابن قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وُلد في 4 أكتوبر 1978، والتحق بالكلية الحربية ضمن الدفعة 92 حربية، وذلك بعد تخرجه، خدم كضابط في وحدات الصاعقة، وقضى فترة طويلة في صفوف الوحدة 999 قتال، حيث تميز بالانضباط والجدية في أداء مهامه العسكرية.

مواجهته للإرهاب في سيناء

اشتهر المنسي بقيادته حملات نوعية لقوات الصاعقة المصرية بهدف ملاحقة التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، وكان له دور بارز في إنفاذ القانون وتأمين المناطق الحيوية. وفي السابع من يوليو 2017، خاض مع رجاله معركة بطولية أثناء التصدي لهجوم إرهابي على كمين البرث بمدينة رفح، انتهت باستشهاده هو وعدد من أبطال كتيبته بعد أن سطروا ملحمة في الفداء والتضحية.

ولم تقتصر بطولة المنسي على ميادين القتال، بل امتدت إلى الجانب الإنساني والفكري، حيث كان يكتب الشعر المعبر عن حبه العميق لمص.

وفي رمضان 2020، وثقت الدراما المصرية مسيرته وبطولاته في مسلسل "الاختيار" الذي حظي بمتابعة جماهيرية واسعة، وأعاد للأذهان قيم التضحية والانتماء.

اقرأ أيضًا:

نائب وزير التعليم: خطة لإنهاء الفترات المسائية بالابتدائي وافتتاح فصول جديدة قريبًا

التنسيق يفتح تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. رابط سريع ومباشر

قواعد جديدة لخريجي الصيدلة الخاصة.. وقرار عاجل لـ"الامتياز"