محافظ القاهرة يستقبل مدير مديرية التعليم عقب توليها مهام منصبها الجديد

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك عقب توليها مهام منصبها الجديد.

وفى مستهل اللقاء رحب محافظ القاهرة بوكيل وزارة التربية والتعليم الجديدة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق فى مهام عملها الجديد .

وخلال اللقاء أكد محافظ القاهرة على اهمية قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم الجديدة بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة، والتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب ، وتحقيق أفضل مناخ تعليمي والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات .