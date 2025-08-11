بعد فيديو المنيا.. هل من مهام "المحافظ" توبيخ معلم داخل مدرسته؟

كتب- أحمد الجندي:

تصدر مقطع فيديو لجولة مفاجئة لمحافظ المنيا مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر خلاله المحافظ يوجه انتقادًا حادًّا إلى مدير إحدى المدارس، بعد اكتشاف تحويله فصلًا دراسيًّا كاملًا إلى مكتب مجهز بالكراسي والمستلزمات المكتبية؛ ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

وقال الدكتور صبري الجندي، المستشار الإعلامي السابق لوزارة التنمية المحلية، تعليقًا على الواقعة، إن المحافظ هو المسؤول الإداري عن المديريات داخل المحافظة، بينما تظل المسؤولية الفنية بيد الوزير المختص.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "من حق المحافظ المرور على المدارس والمستشفيات، لكن ما أعترض عليه هو الأسلوب؛ إذ إن بعض المحافظين، رغم نيَّاتهم الحسنة، يفتقرون إلى الخبرة في العمل المحلي، فيرتكبون أخطاء مشابهة لما شاهدناه في وقائع سابقة."

وأشار المستشار الإعلامي السابق لوزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظ كان يمكنه استدعاء مدير المدرسة والتحدث معه داخل غرفة مغلقة، بعيدًا عن أعين المصورين، بدلًا من المواجهة العلنية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب ليس صحيحًا.

وأوضح الجندي أن الدور الأساسي للمحافظ ليس المرور المباشر على المصالح والهيئات؛ بل بحث المشكلات مع الحكومة المركزية، مشيرًا إلى أن المخالفات يتم التعامل معها عبر السلم الإداري من خلال وكيل الوزارة أو مدير المديرية.

وضرب الجندي مثالًا قائلًا: "حتى العامل البسيط في الشارع إذا قصَّر في عمله، لا يتم توبيخه أمام العامة، وإنما تتم محاسبته عبر مشرفيه، حتى تصل المسؤولية إلى رئيس الهيئة التابع لها."

