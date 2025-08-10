كتب- أحمد الجندي:

شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الالتزام بنسب الحضور للطلاب، مؤكدًا ضرورة متابعة نسب الحضور بدقة، وتنظيم زيارات ميدانية للتأكد من التزام الطلاب، والتعامل بحزم مع أي تقصير في هذا الشأن.

كما أكد الوزير على أهمية متابعة التقييمات وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا، أوضح الوزير أنه تم فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب، موجهاً بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما، مشيرًا إلى أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفاً به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.

