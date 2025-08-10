إعلان

"التعليم" تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية

01:32 م الأحد 10 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كتب – أحمد الجندي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء تطبيق أعمال السنة على طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية ستُطبق وفق النظام الجديد، وذلك بعد اعتماد تعديلات قانون التعليم رسميًا.

وأشار المصدر إلى أن ضوابط وآليات تطبيق أعمال السنة سيُعلن عنها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر أن يبدأ في 20 سبتمبر المقبل، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة التربية والتعليم الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية
