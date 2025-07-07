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قرار عاجل من "التعليم" بشأن مد فترة التقديم لرياض الأطفال 2025 -(مستند)

05:29 م الإثنين 07 يوليه 2025

رياض الأطفال أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا موجه إلى المديريات التعليمية، وذلك لمد فترة التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 – 2026 (رسمي – رسمي لغات)، حتى يوم 15 يوليو 2025.

وأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطفال للالتحاق بالمرحلة التعليمية الأولى، مشيرة إلى أن التمديد جاء استجابةً لمطالب عديدة من أولياء الأمور في مختلف المحافظات.

وكانت الوزارة قد أرسلت في وقت سابق تعليمات بشأن إجراءات التقديم لرياض الأطفال، قبل أن تصدر هذا التحديث بإطالة المدة الزمنية.

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