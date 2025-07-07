بدائل الثانوية العامة 2025.. تعرف على مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

بدأ عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 وأولياء أمورهم في البحث عن بدائل عملية للالتحاق بالثانوية العامة، حيث اتجهت أنظار الكثيرين نحو مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي توفر فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل، وتُعد مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية 2025-2026 واحدة من أبرز هذه الخيارات.

مدرسة غبور

تخضع مدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتدار من خلال مؤسسة غبور للتنمية، كما تتميز المدرسة بتقديم منظومة تعليمية حديثة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيقي، وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بالشراكة مع مدارس ساكسونى الألمانية الدولية، بهدف تخريج فنيين ذوي كفاءة عالية.

شروط التقديم في مدرسة غبور 2025-2026

تضع إدارة المدرسة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وهي:

الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025.

ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

أن يكون التقديم متاحًا للبنين والبنات من مختلف المحافظات.

ألا يتجاوز عمر الطالب 18 عامًا بحلول 1 أكتوبر 2025.

رابط التقديم في مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

يمكن للراغبين في الالتحاق بمدرسة غبور تسجيل بياناتهم عبر الرابط الرسمي لمؤسسة غبور للتنمية: اضغط هنا

حيث يتم إخطار الطالب بموعد التقديم فور فتح باب التسجيل رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم في مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

يُشترط على الطالب اتباع الخطوات التالية عند التقديم:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

في حال عدم وجود حساب، يقوم الطالب بإنشاء واحد باستخدام الرقم القومي.

اختيار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تحديد مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية كاختيار أول.

دفع رسوم 100 جنيه لاختبار القبول من خلال فوري أو البريد المصري أو E-Finance.

متابعة البريد الإلكتروني الموحد باستمرار لمعرفة مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية.

سداد رسوم المقابلة الشخصية، والبالغة 150 جنيهًا.

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