كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار الإعلامي للوزارة، إن منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد إجراءات غير مسبوقة من الحسم لم تحدث بهذه الصورة المنظمة منذ سنوات، بهدف إخراج الامتحانات في أفضل شكل ممكن وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأوضح "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة تتعلق بتشديد إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مشيرًا إلى أنه تم رفع عدد أفراد الأمن وتوزيعهم بشكل منظم داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى تكليف ملاحظين من إدارات تعليمية مختلفة لمتابعة التفتيش بشكل ميداني على مدار اليوم الامتحاني.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الداخلية لتوفير عناصر الأمن والتأمين بلجان الامتحانات، موضحًا أن الوزارة منعت هذا العام أولياء الأمور من التواجد بالقرب من اللجان طوال فترة الامتحان، ما أسهم في الحد من التكدس وتحقيق الانضباط الكامل.

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