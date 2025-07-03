كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، والتي من المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 3 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا يبلغ 46 سؤالًا، تتنوع بين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة، مشيرة إلى أن أسئلة "البابل شيت" أو الاختيار من متعدد تستحوذ على النسبة الأكبر من الامتحان.

وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن 85% من أسئلة الامتحان ستكون من نوع الاختيار من متعدد، بما يعادل 44 سؤالًا، بينما تم تخصيص 15% فقط للأسئلة المقالية، والتي تتضمن سؤالين فقط.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الأسئلة المقالية مخصصة لها 4 درجات فقط من إجمالي الدرجة النهائية، في حين تُوزع باقي الدرجات، وعددها 56، على أسئلة الاختيار من متعدد، ليصبح المجموع النهائي لامتحان الجغرافيا 60 درجة كاملة.

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